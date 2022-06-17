Степашин – о новом тренере «Динамо»: Нам его не навязывали. Это был выбор клуба

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал новость о назначении нового главного тренера.

Ранее стало известно, что им оказался серб Синиша Йоканович. Он заключил договор на один сезон с возможностью продления на два года.

«Он постарше немножко, чем Сандро Шварц, ему 53 года, он здорово играл в футбол, выступал за ряд клубов в Югославии, а потом Сербии, играл и в Испании, в Англии за «Челси». Кстати, он играл за сборную Югославии в матче против сборной России в 2001 году. У него хороший опыт. Он хороший мотиватор…

Йоканович человек, что называется, свободный в выборе решения. Не его нам навязали, а это был выбор «Динамо». Вот это очень важно», – цитирует Степашина «КП».

Добавим, что Йоканович выводил «Уотфорд» и «Фулхэм» в АПЛ. Кроме того, он выигрывал чемпионат Сербии у руля «Партизана».