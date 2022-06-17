Левандовски объяснил, почему захотел уйти из «Баварии»

Нападающий Роберт Левандовски рассказал о своем желании покинуть «Баварию».

«У меня еще год по контракту, вот почему я попросил клуб организовать трансфер. Думаю, это лучшее решение в нынешней ситуации, тем более «Бавария» сможет получить деньги в результате сделки», - приводит слова форварда Bild.

Напомним, что Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Ранее появилась новость о том, что «Пари Сен-Жермен» хочет приобрести Левандовски.