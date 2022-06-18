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«Спартак» поедет на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербург: все решил звонок из администрации Путина

Встреча состоится 9 июля.
18 июня 2022 08:30
автор: Артур Гичунцев

Московский «Спартак» поедет на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербург. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, ситуация разрешилась благодаря вмешательству властей. Отмечается, что владельцу красно-белых Леониду Федуну позвонил высокопоставленный сотрудник из администрации президента РФ и отметил, что сейчас не время для бойкота.

Напомним, РФС рассматривал разные варианты проведения Суперкубка России, однако, выбор пал на северную столицу, хотя, «Спартак» просил провести матч на нейтральном поле.

Добавим, что красно-белые поспорят за трофей в качестве победителя Кубка России, а «Зенит – на правах чемпиона РПЛ.

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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