Слуцкий заявил, что Дюпин и Самошников могут покинуть «Рубин»

Футболисты «Рубина» Юрий Дюпин и Илья Самошников могут уйти из команды. Об этом заявил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
По словам специалиста, он не уверен, что игроки останутся в столице Татарстана.
Ранее сообщалось, что Дюпин получил предложение от «Зенита», а Самошников интересен московскому ЦСКА.
К слову, потенциальный уход 34-летнего вратаря оценивается в 1,2 млн евро. Что касается Самошникова, то за трансфер 24-летнего хавбека придется выложить не менее 3 млн евро.
источник: ФК «Рубин»