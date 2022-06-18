Агент Влашича ответил на вопрос о возвращении футболиста в РПЛ

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич не намерен возвращаться в чемпионат России. Об этом заявил агент игрока Тончи Мартич.

«Рассматривает ли Влашич вариант в России? Нет, он не заинтересован в этом, и ЦСКА не является опцией для продолжения карьеры в данный момент», – цитирует агента Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб хочет отправить Влашича в аренду, чтоб представить футболисту больше игровой практики.

Напомним, 24-летний Влашич провел в минувшей кампании 36 матчей, забил 1 гол отдал 3 ассиста.