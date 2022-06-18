Баженов – о согласии «Спартака» сыграть в Питере: Очевидно, что у «Зенита» есть админресурс

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал слухи о давлении со стороны властей на руководство красно-белых.

Ранее сообщалось, что столичный клуб не хочет играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и бойкотирует встречу.

По информации СМИ, владельцу московского гранда Леониду Федуну поступил звонок из администрации президента, после чего бизнесмен отказался от идеи бойкота.

«В моем понимании, очевидно, что у «Зенита» есть админресурс. Никто не знает, пользуется ли им команда или нет. Это не отменяет того факта, что «Зенит» последние 3-4 года выше всех на голову. Необязательно даже применять этот админресурс», – цитирует экс-игрока «РБ-Спорт».

Добавим, что «Спартак» и «Зенит» поспорят за Суперкубок России 9 июля.