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Баженов – о согласии «Спартака» сыграть в Питере: Очевидно, что у «Зенита» есть админресурс

Ранее сообщалось, что красно-белые отказались от бойкота после звонка из администрации президента.
18 июня 2022 15:47
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал слухи о давлении со стороны властей на руководство красно-белых.

Ранее сообщалось, что столичный клуб не хочет играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и бойкотирует встречу.

По информации СМИ, владельцу московского гранда Леониду Федуну поступил звонок из администрации президента, после чего бизнесмен отказался от идеи бойкота.

«В моем понимании, очевидно, что у «Зенита» есть админресурс. Никто не знает, пользуется ли им команда или нет. Это не отменяет того факта, что «Зенит» последние 3-4 года выше всех на голову. Необязательно даже применять этот админресурс», – цитирует экс-игрока «РБ-Спорт».

Добавим, что «Спартак» и «Зенит» поспорят за Суперкубок России 9 июля.

источник: «РБ-Спорт»
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