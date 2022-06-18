Червиченко поддержал Салихову: Проводить матч в Питере – перебор. Такие вещи надо определять заранее

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на критику Заремы Салиховой в адрес руководства РФС.

Ранее супруга Леонида Федуна выразила мнение, что руководство организации делает все в угоду «Зениту», поэтому и поддержало проведение Суперкубка России в северной столице.

«Зарему понять можно. Проводить матч в Питере – перебор. Не потому что именно в Питере, а потому что такие вещи нужно определять заранее.

Если бы все заранее знали, что матч будет в Санкт- Петербурге, все возмущения Заремы были бы обычной женской истерикой. А если это делается уже после того, как определились команды, нужно было идти на компромисс. Не совсем честно проводить матч в Питере при таких обстоятельствах», – цитирует Червиченко Sport24.ru.

Напомним, 9 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, хотя, красно-белые просили организовать поединок на нейтральном поле.