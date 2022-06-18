«Информация не соответствует действительности». В «Спартаке» опровергли подписание Зиньковского

Пресс-служба «Спартака» опровергла появившуюся информацию о том, что клуб подписал полузащитника самарской команды Антоном Зиньковским.

- Информация о том, что контракт с Зиньковским подписан, не соответствует действительности, - цитирует «Чемпионат» пресс-службу московского клуба.

Ранее «РБ-Спорт» сообщил, что 26-летний полузащитник подписал контракт со «Спартаком». Также отмечалось, что в переходе Зиньковского был лично заинтересован спортивный директор московской команды Лука Каттани.

Напомним, что в минувшем сезоне российской премьер-лиги Зиньковский сыграл 30 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал девять голевых передач, став лучшим ассистентом премьер-лиги.