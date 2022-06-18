Звезда Евро-2016 Саншеш станет игроком «ПСЖ»

Лучший молодой игрок Евро-2016 и полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, что парижане выиграли бой за Саншеша у «Милана», согласившись на запрошенные «Лиллем» 30 миллионов евро. «Россонери» были готовы заплатить всего 15 миллионов. Представители «ПСЖ» провели встречу с окружением игрока.

В прошлом сезоне лучший молодой игрок чемпионата Европы-2016 Саншеш сыграл за «Лилль» 32 матча во всех турнирах и отличился двумя голами при пятью передачах. Рыночная стоимость 24-летнего хавбека составляет 28 миллионов евро по данным Transfermarkt.