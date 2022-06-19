Колосков – об уходе Юсуфа Языджи из ЦСКА: Это большая потеря для армейского клуба

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на появившуюся новость о том, что турецкий полузащитник Юсуф Языджи не подпишет полноценный контракт с ЦСКА этим летом.

Ранее президент «Лилля» Оливье Летанг сообщил о том, что 25-летний футболист, выступавший за красно-синих на правах аренды до конца сезона-2021/22, не вернется в армейский клуб.

– Это большая потеря для ЦСКА. Языджи один из лучших игроков в нашем чемпионате. Он выделяется качеством игры, ее пониманием. Не знаю, насколько уместно выплачивать за него миллионы евро. Есть рынок, есть стоимость игрока. Здесь не надо зарываться в тину, – цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в прошедшем сезоне Языджи отыграл за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого полузащитника в 17 миллионов евро.