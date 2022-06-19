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Агент Языджи - о том, что его клиент не перейдет в ЦСКА: Мы не можем повлиять на решение команд

Турецкий полузащитник принадлежит «Лиллю».
19 июня 2022 16:21
автор: Максим Скороходов

Адам Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, отреагировал заявление президента «Лилля» Оливье Летанга о том, что турецкий футболист не будет продан в ЦСКА.

Напомним, что, по словам главы «Лилля», он получил более лучшее трансферное предложение на футболиста, чем то, что предлагает армейский клуб.

«Я видел слова президента «Лилля». Невозможно комментировать тему, касающуюся только лишь двух клубов. Команды пытаются найти общее решение, на которое мы не можем повлиять», - приводит слова Чебеджи «Чемпионат»

Отметим, что Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января 2022 года. В прошедшем сезоне Языджи отыграл за красно-синих 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого полузащитника в 17 миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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