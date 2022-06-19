Масалитин считает, что Зиньковский станет заменой Зелимхану Бакаеву в «Спартаке»

Экс-форвард «Спартака» Валерий Масалитин оценил возможный переход в команду полузащитника Антона Зиньковского.

Напомним, что ранее сообщалось, что хавбек уже проходит в Москве медицинский осмотр.

«Из «Спартака» ушел Бакаев. Я думаю, это достойная замена. Главное, чтобы трансфер пошел на пользу клубу и игроку. Футболист должен прогрессировать, у него все данные для этого есть. Главное, чтобы он играл, а не сидел на скамейке. Если будет редко выходить на поле, то лучше ему остаться в Самаре. Надо смотреть, видит ли его спартаковский тренер в составе», - приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Добавим, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 3,5 миллиона евро.