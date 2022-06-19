«Милан» сделал предложение Марсело

«Милан» предложил контракт бывшему защитнику мадридского «Реала» Марсело, сообщает AS.

По данным источника, итальянский клуб готов платить бразильцу 3 млн евро в год после уплаты налогов. Данная зарплата не устраивает Марсело после 6 млн, которые он получал в «Реале».

Напомним, что футболист в настоящий момент является свободным агентом. Ранее появилась информация, что им интересуется клуб Роналдо «Вальядолид».

34-летний Марсело покинул «Реал» в прошлом сезоне после 15 лет игры в клубе. За это время он провел 544 матча за «сливочных», забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» защитник выиграл пять трофеев Лиги чемпионов.