«Челси» согласился на предложение «Интера» об аренде Лукаку за 10 млн евро

Переговоры «Челси» и «Интера» по поводу нападающего Ромелу Лукаку вышли на финальную стадию. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб принял предложение об аренде 29-летнего форварда за 10 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

Напомним, что нападающий перешел из «Интера» в «Челси» 12 августа 2021 года. Бельгиец подписал контракт до 30 июня 2026 года.

В минувшем сезоне Ромелу провел 44 матча, в которых забил 15 мячей и отдал две голевых передачи.