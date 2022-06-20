Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак».

«Как мне кажется, Зиньковский - это замена Бакаеву. Но реализует ли он себя в «Спартаке» - это вопрос. Антону сейчас 26 лет. Когда как не сейчас выходить на свой пик? Хотя Самара в минувшем сезоне оказалась выше «Спартака», - приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 3,5 миллиона евро.