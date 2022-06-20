Дивеев рассказал об изменениях в тренировочном процессе ЦСКА при Федотове

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о том, какие изменения произошли в работе в команды после прихода главного тренера Владимира Федотова.

Напомним, что 15 июня московский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с 55-летним специалистом. Ранее в своей карьере наставник возглавлял «Сочи» и «Оренбург».

– Стали ли нагрузки на сборах при Федотове выше? Нагрузки увеличились, бега стало больше. Даже сегодня думали, что нам предстоит одна серия беговых упражнений, а оказалось, что две. Мы выполняем необходимую работу, закладываем фундамент. Впереди интересный сезон, очень надеюсь, что ЦСКА выступит успешно, – цитирует Дивеева портал Bobsoccer.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь «Сочи» при Федотове завоевал серебряные медали РПЛ.