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Польский футбольный союз не ожидает санкций от ФИФА и УЕФА из-за невызова Рыбуса в сборную

Футболист не сыграет на ЧМ-2022 в Катаре.
20 июня 2022 17:57
автор: Александр Поволоцкий

Польский футбольный союз прокомментировал решение не вызывать новичка московского «Спартака» Мацея Рыбуса в национальную команду

В PZPN не боятся санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

«Решение о том, кого вызвать в сборную, всегда остается за тренером. Я не слышал о том, что ФИФА или УЕФА применяли санкций к любому тренеру из-за их решений по поводу состава той или иной команды», - приводит ТАСС слова пресс-атташе PZPN Якуба Квятковского.

Отметим, что сам Рыбус пока не готов комментировать свое исключение из состава сборной Польши.

Напомним, что 11 июня Рыбус подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Ранее он выступал за «Локомотив» с 2017 года. В составе железнодорожников защитник стал чемпионом России, а также завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

За сборную Польши футболист отыграл 66 встреч (два гола).

источник: ТАСС
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