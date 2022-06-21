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Федотов - о решении «Лилля» не продавать ЦСКА Языджи: Открутить назад ничего нельзя

Армейцы будут искать усиление в других кандидатурах.
21 июня 2022 15:08
автор: Максим Скороходов

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение «Лилля» не продавать армейцам турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

Напомним, что, по словам главы французского клуба, он получил более лучшее трансферное предложение на футболиста, чем то, что предлагает армейский клуб.

«Раз президент «Лилля» сказал, что Языджи не будет в ЦСКА, значит открутить назад ничего нельзя.

Нам требуется усиление, как и любой команде. Работа ведется. И скоро плоды этой работы мы увидим», - приводит слова Федотова Sport24.ru.

Отметим, что в прошедшем сезоне Языджи отыграл за ЦСКА на правах аренды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

источник: Sport24.ru
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