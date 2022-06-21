Дзюба будет получать в «Фенербахче» 2,5 млн евро в год

Российский нападающий Артем Дзюба, покинувший «Зенит», продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 33-летний игрок согласовал контракт с «Фенербахче».

По условиям соглашения, футболисту будут платить 2,5 млн евро за сезон. Также в контракте прописаны различные бонусы за личные и командные достижения.

Также форвард получит денежную сумму за подписание договора на правах свободного агента.

Напомним, Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

К слову, в прошедшем сезоне нападающий провел 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 передач.