Гендиректор «Спартака» назвал сказками слова Медведева о согласии команды играть в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на слова главы «Зенита» Александра Медведева.

Напомним, что Медведев заявлял, что Мележиков перед финалом Кубка России согласился сыграть за Суперкубок страны в Санкт-Петербурге.

«Сказки. Но в отличие от некоторых мы отсутствием памяти не страдаем. До финала Кубка разговоров о Суперкубке не было и быть не могло в принципе, а представить, чтобы я когда-либо и о чем-либо просил господина Медведева, невозможно. Эти вопросы не в его компетенции.

Уже 30 мая после общего собрания РПЛ представители «Зенита» обратились и выступили с идеей провести матч в Питере — я об этом рассказывал в недавнем интервью. На что мы ответили, что выступаем за нейтральный стадион», - приводит слова Мележикова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» не исключает, что будет бойкотировать Суперкубок России из-за того, что он пройдет в Санкт-Петербурге, а не на нейтральном поле.

Поединок за трофей назначен на 9 июля.

Помимо Санкт-Петербурга на проведение матча за Суперкубок России претендовали Казань и Нижний Новгород.