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Спортивный директор «Баварии» о переходе Мане: Счастливы, что смогли привезти такого великого игрока

По данным СМИ, за переход сенегальца чемпион Бундеслиги выложил 40 млн евро.
21 июня 2022 18:56
автор: Артур Гичунцев

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил скорый трансфер форварда «Ливерпуля» Садио Мане.

«Первый день прошел хорошо. Садио чувствует себя комфортно, рядом с ним его самые близкие друзья и агент.

Мы счастливы и гордимся тем, что смогли привезти в Мюнхен такого великого игрока и мировую звезду», – приводит слова функционера Sky Germany.

Напомним, Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Он помог «красным» выиграть Лигу чемпионов, а также АПЛ.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий отыграл 51 матч, забил 23 гола и отдал 5 ассистов.

источник: «Советский спорт»
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