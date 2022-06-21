«Крылья Советов» нашли замену Сарвели в «Черноморце»

«Крылья Советов» заинтересованы в нападающем «Черноморца» Иваном Тимошенко, сообщает «Чемпионат».

23-летний форвард должен стать заменой Владиславу Сарвели, который переходит в «Сочи».

Добавим, что Тимошенко прошлый сезон начинал в «Подбрезове» из Словакии после чего в феврале вернулся в «Черноморец». За эти две команды нападающий забил 23 мяча и отдал пять голевых передач в 28 матчах.

«Черноморец» выступает в ФНЛ-2, контракт форварда с клубом истекает 30 июня этого года. Клуб уже сообщил об уходе футболиста.

«Подбрезова» представляет вторую лигу Словакии.