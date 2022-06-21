Агент Барриоса отреагировал на слухи о желании футболиста приостановить контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос не собирается уходить из команды. Об этом заявил агент игрока Луис Фелипе Поссо.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист хочет воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить договор с клубом до 2023 года.

«Это слухи. Здесь даже обсуждать нечего. Он отправится в Россию уже сегодня», – сказал агент, чьи слова приводит Sport24.ru.

Напомним, текущее соглашение игрока действует до лета 2026-го.

В минувшем сезоне Вильмар Барриос отыграл 27 матчей в РПЛ и отдал один ассист, став чемпионом России.