Названа сумма, которую получат «Крылья Советов» за трансфер Зиньковского в «Спартак»

Стала известна сумма, которую «Спартак» заплатит «Крыльям Советов» за атакующего полузащитника Антона Зиньковского.

По данным «РБ-Спорт», на счет самарского клуба поступят 240 млн рублей, отдельно отмечается, что это сумма без учета агентских и подъемных.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний футболист 19 июня проходил медицинский осмотр перед переходом.

Добавим, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.