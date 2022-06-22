В «Динамо» отреагировали на решение фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID

На официальном сайте «Динамо» появилось сообщение, посвященное фанатам московского клуба.

Ранее стало известно, что болельщики бело-голубых решили бойкотировать матчи из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Безусловно, мы уважаем принципиальную позицию фанатского актива. Активная поддержка очень важна для клуба и для команды, поэтому мы рассчитываем найти приемлемое для всех решение и надеемся на скорое возвращение фан-сектора.

Болельщики знают, что наш клуб был и остается открытым для диалога», – сказано в сообщении клуба.