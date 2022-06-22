Орлов – о желании бразильцев покинуть «Зенит»: Кто-то специально раздувает

Никто из легионеров «Зенита» не собирается уходить из команды. Об заявил спортивный журналист Геннадий Орлов.

Ранее сообщалось, что бразильцы Юри Альберто и Клаудиньо хотят воспользоваться разрешением ФИФА о приостановке контрактов до 2023 года. Такой же вариант рассматривает колумбиец Вильмар Барриос.

«Никаких поползновений не было. Кто-то специально раздувает. Это понятно. Всегда про «Зенит» будут раздувать», – цитирует Орлова «Спорт день за днем».

Добавим, что клубы из РПЛ лишились возможности выступать в еврокубках до конца сезона-2022/23.