«Спартак» посвятил «Зениту» новый ролик о Суперкубке в стиле «Ералаша»

Пресс-служба московского «Спартака» в своем телеграм-канале разметила новый ролик в стиле «Ералаша», адресованный предстоящему матчу с петербургским «Зенитом» в рамках Суперкубка России.

На кадрах показано, как один мальчик («Зенит») по кусочкам съедает целый мандарин. Каждую дольку московский клуб обозначил различными отсылками к матчу за Суперкубок. Второй мальчик («Спартак») обращается к собеседнику и говорит: «Если бы у меня был мандарин, я бы обязательно поделился». На это он получает ответ: «Жаль, что у тебя нет мандарина».

Напомним, что ранее «Зенит» выложил несколько эпизодов с разгромной победы над «Спартаком» (7:1), а в качестве комментатора выступил один из героев «Ералаша», который по окончании матча говорит: «Ну почему все так нехорошо? Идиоты. Дебилы, ей-богу». К своей публикации «Зенит» прикрепил смайлик, призывающий к молчанию.

Добавим, что 9 июля действующий чемпион РПЛ проведет матч со «Спартаком» за Суперкубок России. Встреча пройдет на «Газпром Арене», хотя, московский клуб выступал за организацию дерби на нейтральном поле.