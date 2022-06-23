Неймар может вернуться в «Барселону» – каталонцам предложили приобрести игрока за 50 миллионов евро

«Пари Сен-Жермен» продолжает вести поиски нового клуба для нападающего Неймара.

Как сообщает El Chiringuito TV, руководство парижан связалось с «Барселоной», предложив им подписать 30-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Отмечается, что французская команда хочет заработать 50 миллионов евро на продаже футболиста, однако готова пойти на торг с сине-гранатовыми.

Ранее появилась информация, что футболист может пополнить состав «Ювентуса».

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Добавим, что бразилец защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 годы.