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Неймар может вернуться в «Барселону» – каталонцам предложили приобрести игрока за 50 миллионов евро

«ПСЖ» хочет продать бразильского футболиста летом 2022 года.
Неймар может вернуться в «Барселону» – каталонцам предложили приобрести игрока за 50 миллионов евро
23 июня 2022 11:45
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Барселона»

«Пари Сен-Жермен» продолжает вести поиски нового клуба для нападающего Неймара.

Как сообщает El Chiringuito TV, руководство парижан связалось с «Барселоной», предложив им подписать 30-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Отмечается, что французская команда хочет заработать 50 миллионов евро на продаже футболиста, однако готова пойти на торг с сине-гранатовыми.

Ранее появилась информация, что футболист может пополнить состав «Ювентуса».

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Добавим, что бразилец защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 годы.

источник: El Chiringuito TV
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