ЦСКА подтвердил, что не смог выкупить Языджи у «Лилля»

ЦСКА подтвердил, что не смог договориться с «Лилем» о трансфере Юсуфа Языджи.

«Вероятно, самая сложная часть нашей профессии — необходимость прощаться, но это часть жизни. Моя история в ПФК ЦСКА завершилась. Я всегда буду вспоминать это время с теплотой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, партнеров по команде, персонал, тренерский штаб, чью поддержку я ощущал на протяжении этих шести месяцев. Вы всегда будете в моем сердце», - приводит пресс-служба российского клуба слова футболиста.

Напомним, что, по словам главы «Лилля», он получил более лучшее трансферное предложение на футболиста, чем то, что предлагали армейцы.

Отметим, что Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января 2022 года. В прошедшем сезоне Языджи отыграл за красно-синих 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.