«Зенит» может обменять Алберто

«Зенит» может отдать в аренду нападающего Юри Алберто, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, сине-бело-голубые получили предложения о двусторонней аренде от нескольких бразильских клубов, то есть в обмен чемпионы России получат другого игрока или игроков.

Напомним, ранее сообщалось, что Алберто интересуется «Коринтианс».

Добавим, что у нападающего контракт с сине-бело-голубыми до окончания сезона-2026/27.

В прошлом сезоне 21-летний форвард провел 15 матчей за «Зенит», в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.