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Гендиректор «Зенита» подтвердил, что клуб получил предложения по обмену Алберто

Взамен сине-бело-голубым предлагают несколько игроков.
Гендиректор «Зенита» подтвердил, что клуб получил предложения по обмену Алберто
23 июня 2022 13:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что нападающим Юри Алберто интересуются клубы из Бразилии.

Ранее сообщалось, что клуб получил предложения об обмене причем ни на одного игрока.

«Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приход к нам одного или даже двух игроков из Бразилии. Алберто остался в Бразилии, он начходится там. Мы в контакте с теми, кто сделал нам эти предложения. Содержания предложений я раскрывать не буду. Мы не раскрываем ход ведения переговоров. Если они приведут к результату, вы об этом узнаете. Игроки для «Зенита» на первый взгляд интересные», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Вчера стало известно, что Алберто интересуется «Коринтианс».

Добавим, что у нападающего контракт с сине-бело-голубыми до окончания сезона-2026/27. В «Зенит» Алберто пришел в конце января из бразильского «Интернасьонала» за 25 млн евро.

В прошлом сезоне 21-летний форвард провел 15 матчей за «Зенит», в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

источник: «Спорт-Экспресс»
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