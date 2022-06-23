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Бабаев заявил, что внешние обстоятельства не дали ЦСКА удовлетворить требования «Лилля» по Языджи

Французский клуб получил лучшее предложение на футболиста.
23 июня 2022 15:26
автор: Максим Скороходов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал причины, по которым клуб не смог выкупить полузащитника Юсуфа Языджи у французского «Лилля».

«Наше видение финансовой составляющей трансфера отличается от позиции «Лилля», в том числе это связано и с изменившимися внешними обстоятельствами. Желаем Юсуфу удачи в дальнейшей карьере», - приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Напомним, что, по словам президента «Лилля», он получил более лучшее трансферное предложение на футболиста, чем то, что получил от армейцев.

Отметим, что Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января 2022 года. В прошедшем сезоне Языджи отыграл за красно-синих 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

источник: Чемпионат.com
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