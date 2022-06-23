РФС опубликовал список «33 лучших футболистов» по итогам прошлого сезона (фото)

Российский футбольный союз представил список «33 лучших футболистов» сезона-2021/22.

Вратарь: 1. Матвей Сафонов («Краснодар»). 2. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 3. Илья Лантратов («Химки»)

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Алексей Сутормин («Зенит»). 3. Гильермо Варела («Динамо»).

Правый центральный защитник: 1. Фабиан Бальбуэна («Динамо»). 2. Игорь Дивеев (ЦСКА). 3. Максим Осипенко («Ростов»)

Левый центральный защитник: 1. Родригао («Сочи»). 2. Георгий Джикия («Спартак»). 3. Дмитрий Чистяков («Зенит»).

Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). Сергей Терехов («Сочи»). Данил Круговой («Зенит»).

Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Зелимхан Бакаев («Спартак»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Правый центральный полузащитник: 1. Кристиан Нобоа («Сочи»). 2. Себастиан Шиманьски («Динамо»). 3. Даниил Фомин («Динамо»).

Левый центральный полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Вильмар Барриос («Зенит»). 3. Данил Глебов («Ростов»).

Левый полузащитник: 1. Арсен Захарян («Динамо»). 2. Антон Зиньковский («Крылья Советов»). 3. Дмитрий Полоз («Ростов»).

Правый нападающий: 1. Гамид Агаларов («Уфа»). 2. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»). Артём Дзюба («Зенит»).

Левый нападающий: 1. Матео Кассьера («Сочи»). 2. Иван Сергеев («Зенит»). 3. Эрик Бикфалви («Урал»).

Как и сообщалось ранее, лучшим футболистом сезона стал Нобоа, лучшим молодым игроком - Захарян, лучшим тренером - Сергей Семак, а лучшей командой «Зенит», также президент «Краснодара» Сергей Галицкий получил премию «За вклад в развитие футбола».

Добавим, что «Зенит» стал победителем РПЛ, набрав 65 очков. Второе место занял «Сочи» (56 очков), а третье - «Динамо» (53).

По итогам сезона высший дивизион покинули «Арсенал», «Рубин» (напрямую) и «Уфа» (через стыковые матчи).