Дюков отреагировал на бойкот болельщиков «Динамо» из-за Fan ID

В московском «Динамо» поддержали идею о введении паспорта болельщика. С 2023 года болельщикам бело-голубых придется оформлять Fan ID.

Активные поклонники столичного клуба не поддержали идею властей и объявили о бойкоте матчей.

Глава Российской футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал эту новость следующим образом:

«Безусловно, нет ничего хорошего в потере активных болельщиков. Как будет выглядеть ситуация через полгода, сложно сказать. Клубам важно сохранить фанатов. С другой стороны, клубы видят возможность в расширении аудитории за счет других болельщиков. Надеюсь, компромисс будет найден», – сказал Дюков порталу Sport24.ru.

Добавим, что система Fan ID применялась на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России.