Игорь Осинькин: У Зиньковского есть все, чтоб бороться за место в основе «Спартака». Я в этом уверен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался после ухода полузащитника Антона Зеньковского.

Ранее стало известно, что 26-летний хавбек подписал контракт с московским «Спартаком».

«Ранее было очень сложно его удержать в ФНЛ. Мы понимали, что по уровню он игрок уже для Премьер-лиги. В итоге он остался с нами.

Думаю, что сейчас он уходит уже на другом уровне готовности после удачного сезона, как кандидат в сборную. Психологически это уже другой Антон. Уверен, он должен бороться за место в составе, для этого у него сейчас есть все», – цитирует специалиста Metaratings.ru.

В минувшем сезоне РПЛ 26-летний Зиньковский провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 11 голевых передач.

Ранее он выступал за «Чертаново» и вторую команду «Кубани».