Погба согласовал контракт с «Ювентусом» и прилетит в Турин на следующей неделе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернется в «Ювентус». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, французский хавбек согласовал условия трудового контракта и отправится в Турин на следующей неделе.

Напомним, контракт 29-летнего Погба с английским клубом истекает 30 июня. Таким образом, он перейдет в «старую синьору» на правах свободного агента.

К слову, чемпион мира уже защищал цвета «Юве» в период с 2012 по 2016 год. Что касается его выступлений в «МЮ», то в прошедшем сезоне Погба провел 27 матчей, забил 1 гола и отдал 9 ассистов.