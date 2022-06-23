Салихова – о подписании Зиньковского: Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала подписание полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока. Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса. Хорошо, что у нас в основе теперь два Антона. Надеюсь, новые атакующие связки принесут много голов», – цитирует Салихову «Чемпионат».

В прошлом сезоне РПЛ 26-летний хавбек забил 4 гола и отдал 11 голевых передач, став лучшим ассистентом чемпионата России.

Ранее стало известно, что Зиньковский подписал контракт со «Спартаком» до 31 мая 2027 года.