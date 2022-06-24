«Бавария» отклонила очередное предложение «Барселоны» по Левандовски

«Бавария» отклонила новое трансферное предложение «Барселоны» по нападающему Роберту Левандовски, сообщает The Telegraph.

Напомним, что каталонцы предлагали за форварда 35 млн евро и бонус в виде 5 млн.

«Бавария» же хочет получить 40 млн единовременно.

Ранее спортивный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что «Бавария» рассчитывает на футболиста и ждет его на предсезонном сборе. Левандовски, в свою очередь, сообщил, что намерен покинуть клуб.

В минувшем сезоне 33-летний поляк отыграл во всех турнирах 46 матчей, забил 50 голов и отдал семь голевых передач.