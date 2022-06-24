«Севилья» включилась в борьбу за Шиманьски

«Севилья» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Динамо» Себастиана Шиманьски, сообщает La Colina de Nervion.

По данным источника, клуб понимает, что оформить трансфер будет нелегко, «Динамо» просит за своего футболиста не менее 12 млн евро, а среди конкурентов за футболиста называется «Реал Сосьедад».

Отметим, что полузащитник в своих социальных сетях уже объявил об уходе из московского клуба.

Напомним, что Шиманьски защищает цвета «Динамо» с июля 2019 года. В общей сложности он принял участие в 86 матчах российской команды во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.