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Роналду задумывается об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Форвард требует усиления состава.
Роналду задумывается об уходе из «Манчестер Юнайтед»
24 июня 2022 09:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: Manchester Evening News

Нападающий Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее уже появлялась информация, что форвард недоволен слабой работой клуба на трансферном рынке.

По данным RT, ссылающегося на Record, данная ситуация сильно беспокоит пятикратного обладателя «Золотого мяча» и он уже сообщил своему окружению, что рассматривает вариант с уходом из клуба. Тем более, когда им интересуется «Бавария».

Добавим, что в минувшем сезоне португалец отыграл 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 голевых передачи.

Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает в следующем году.

источник: «RT на русском»
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