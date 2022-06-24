Роналду не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не намерен уходить из «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Также данные источника в Германии опровергают интерес к португальскому форварду со стороны «Баварии».

Напомним, ранее появлялась информация, что Криштиану недоволен слабой работой клуба на трансферном рынке, но несмотря на это Роналду намерен доработать свой контракт до конца, срок которого истекает в следующем году.

Добавим, что в минувшем сезоне португалец отыграл 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 голевых передачи.