Спортивный директор «Баварии» опроверг слухи о возможном переходе Роналду в мюнхенский клуб

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на появившуюся новость о том, что клуб хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Ранее стало известно, что мюнхенская команда рассматривает кандидатуру 37-летнего португальца в качестве возможной замены форварду Роберту Левандовски, который близок к уходу в «Барселону».
– Криштиану Роналду – топ-футболист с выдающейся карьерой. Однако нынешние слухи в СМИ не соответствуют действительности, – цитирует Салихамиджича Sky Sport Germany.
Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
Роналду не собирается уходить из «МЮ»