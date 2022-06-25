Овечкин будет играть в «Динамо» под третьим номером

«Советский спорт» уже сообщал о том, что легендарный хоккеист Александр Овечкин подписал контракт с футбольным клубом «Динамо».

Нам стало известно, что он выбрал футболку с третьим номером и планирует выйти на поле в товарищеском матче «Динамо» - «Амкал» в стартовом составе.

- Под этим номером когда-то выступал его отец. И именно этим объясняется выбор Александра, - прокомментировал генеральный директор ФК «Динамо» Павел Пивоваров.

Сам Овечкин объяснил, что для него означает все происходящее:

- Вы знаете, я очень люблю футбол. И всю жизнь болею за московское «Динамо». У меня была мечта – сыграть за родной клуб в стартовом составе или посидеть на скамейке, но именно в качестве игрока. Вперед, «Динамо»!