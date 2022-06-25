Овечкин подписал контракт с «Динамо»

Субботним вечером на поляну на изумрудную поляну одного из самых уютных стадионов страны – «Динамо» в Петровском парке – выйдет на первую тренировочную игру под руководством свеженазначенного тренера Славиши Йокановича весьма экспериментальный состав.

Накануне тренер уже рассказал главному редактору «Советского спорта» о том, что каждый из игроков получит по 45 минут. Надо, в конце концов, познакомиться со всеми.

В этот момент генеральный директор динамовцев Павел Пивоваров порадовал собравшихся:

- Мы понимаем, что футбол – это шоу-бизнес, в субботу будет медийное мероприятие. Это не просто игра – это концерт Егора Крида, это встреча со сборной блогеров. Медийные команды – это тренд сегодня во многих странах. Поэтому не воспользоваться возможностью и не предложить Александру Овечкину, динамовцу до мозга костей, выйти на поле мы просто не могли себе позволить.

- На какой позиции Александр сыграет?

- На его счету голов больше, чем у Роналду. Как можно ставить его вратарем или в защиту? Только в нападении!

По нашей информации, Александр планирует выйти в стартовом составе в матче против «Амкала». Начало в 19 часов.