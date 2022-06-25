«Ливерпуль» может отпустить Салаха этим летом в «Реал» за 70 миллионов евро

Руководство «Ливерпуля» готово отпустить Мохамеда Салаха в «Реал» нынешним летом за 60 миллионов фунтов стерлингов (69,7 миллиона евро).

Как сообщает The Sun, владельцы английского клуба могут рассмотреть возможность трансфера форварда сборной Египта, но только при условии, если получат предложение в районе 60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в услугах Салаха выразил мадридский «Реал». Также в СМИ появлялась информация о том, что нападающий дал обещание «Барселоне» перейти в клуб летом 2023 года.

Добавим, что Салах перешел в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» в июле 2017 года за 42 миллиона евро. С тех пор нападающий провел за «мерсисайдцев» 254 встречи во всех турнирах, записав на свой счет 156 забитых мячей и 63 голевые передачи, а также заработав шесть желтых карточек.

Действующий контракт египтянина с английским клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 90 миллионов евро.

В среду стало известно, что «Ливерпуль» согласовал переход сенегальского вингера команды Садио Мане в «Баварию». По данным Transfermarkt, мюнхенская команда заплатила «красным» за Мане 32 миллиона евро, при том, что портал оценивает стоимость трансфера сенегальца в 70 миллионов.