Юри Алберто стал игроком «Коринтианса»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто пополнил состав «Коринтианса». Данную информацию сообщил журналист Марко Белло.

Согласно данным инсайдера, 21-летний форвард стал игроком бразильского клуба. При этом журналист не уточнил детали перехода футболиста.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что команда из Сан-Паулу арендует игрока сине-бело-голубых до следующего лета.

Напомним, что Алберто перешел в «Зенит» в январе этого года из «Интернасьонала» за 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне он отыграл за петербуржцев 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

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