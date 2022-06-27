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Зарема Салихова прокомментировала решение Ашота Хачатурянца уйти с поста президента РПЛ

Отечественный специалист находился на своей должности с осени прошлого года.
27 июня 2022 14:46
автор: Владислав Корегин

Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на появившуюся новость о том, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ.

Ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности главы лиги стал генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев.

– Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать и тем более реформировать не представляется возможным. Думаю, это не слабость и не эмоциональное решение – скорее трезвая оценка ситуации, – цитирует Салихова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре прошлого года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. На данном посту 54-летний специалист заменил Сергея Прядкина. Спустя месяц специалиста утвердили в должности, подписав с ним контракт на пять лет.

Александр Алаев заменит Ашота Хачатурянца на посту главы РПЛ

источник: «Спорт-Экспресс»
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