Федун планирует выйти из состава исполкома РФС

Владелец «Спартака» Леонид Федун хочет выйти из состава исполкома РФС.

Ранее стало известно, что функционер покинул пост вице-президента компании «Лукойл».

Как сообщает «РБ-Спорт», Федун не прибыл на последнее заседание исполкома и не уведомил никого о том, что будет отсутствовать. Раньше подобного не происходило. На следующей конференции РФС Федун может объявить о своем решении.

При нем «Спартак» становился чемпионом страны (сезон-2016/2017), обладателем Кубка России (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017).