Пресняков-старший назвал Ларссона непорядочным человеком после его ухода из «Спартака»

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший высказался по поводу ухода из «Спартака» нападающего Джордана Ларссона.

Напомним, что 27 июня пресс-служба красно-белых объявила о расторжении контракта с 25-летним шведом. Он защищал цвета столичного клуба с августа 2019 года – на его счету 27 голов и девять результативных передач в 83 матчах за москвичей.

– Зачем делать такие заявления? Это свойственно непорядочным людям. «Спартак» и болельщики хорошо к нему относились. Его слова меня покоробили. Бывают разные обстоятельства, из-за которых надо уйти, но зачем так высказываться о клубе, в котором ты играл, – сказал Пресняков «СЭ».

Отметим, что с апреля по июнь 2022 года Ларссон выступал за шведский АИК на правах аренды. Недавно форвард публично обрадовался решению ФИФА продлить приостановку действия контрактов между иностранными игроками и клубами РПЛ до следующего лета.

«Спартак» съязвил над Ларссоном в прощальном обращении к игроку (фото)