Экс-полузащитник ЦСКА Ахметов покинул расположение «Краснодара»

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов покинул расположение «Краснодара», сообщает Sport24.ru.

Напомним, что 10 июня, 24-летний футболист ушел из московской команды в связи с истечением срока действующего контракта и уже 18 июня появилась информация о его присоединении к тренировочным сборам «быков», с которыми он должен был подписать трехлетний контракт.

Добавим, что Ахметов выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В общей сложности он провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.